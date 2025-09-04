أكسيوس: تعثر مفاوضات إنهاء حرب غزة

ذكرت منصة أكسيوس الإخبارية أنه لم يتحقق أي تقدم حتى الآن في مفاوضات غزة الرامية إلى إنهاء الحرب، رغم الجهود الدبلوماسية المستمرة.

وأوضحت أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف التقى يوم الخميس في باريس عدداً من المسؤولين القطريين رفيعي المستوى، حيث ناقش معهم المبادرات المطروحة للتوصل إلى صفقة توقف الحرب وتفتح المجال أمام ترتيبات إنسانية وأمنية.

وأكدت أكسيوس أن المحادثات ما تزال تراوح مكانها، دون أن تُفضي إلى نتائج ملموسة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للقتال المتواصل في غزة.