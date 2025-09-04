"وزير الدفاع الإسرائيلي يلوّح بتهديد "العهد القديم" بعد قصف تل أبيب

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس الحوثيين في اليمن برد قاس، مستشهدا بما ورد في العهد القديم، بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران ضد إسرائيل.

وكتب كاتس عبر منصة إكس "الحوثيون يطلقون الصواريخ مجددا على إسرائيل. ضربة الظلام، ضربة الأبكار، سنكمل جميع الضربات العشر".

ووردت الضربات العشر في سِفر الخروج في العهد القديم وقد أُنزلت على مصر لإجبار فرعون على تحرير بني إسرائيل من العبودية.

وضربة الأبكار وفق العهد القديم هي آخر تلك الضربات وأقساها وكانت سببا في تحرير فرعون لبني إسرائيل.

وأُطلق من اليمن في وقت سابق من صباح الخميس صاروخ نحو إسرائيل سقط خارج أراضيها وذلك غداة اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي. وتعهد الحوثيون تكثيف هجماتهم ضد إسرائيل بعد مقتل رئيس وزرائهم إلى جانب 11 مسؤولا آخرين في غارات جوية إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.

كذلك، يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل مؤكدين أنها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة. وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين ومنشآتهم وقيادييهم.