مقتل 10 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على مدرسة للنازحين في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 10 فلسطينيين على الأقل بينهم عدد من الأطفال جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الاثنين واستهدفت مدرسة لإيواء النازحين في جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه "تم نقل 10 شهداء على الأقل بينهم عدد من الأطفال بعدما استهدفت طائرات الاحتلال حوالي الساعة الثانية والنصف فجر اليوم (بتوقيت القدس) مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي أكثر من ألفي نازح في بلدة جباليا".

وأشار إلى أن من بين القتلى سيدتين.

وأوضح أنه "تم نقل الشهيدة الطفلة ريماس سمير عبيد وعدد من المصابين، إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي مسجد حماد الحسنات في مخيم النصيرات".

وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية عنيفة في رفح في جنوب القطاع، وفي منطقتي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكد الشهود أن الجيش نسف بواسطة المتفجرات فجر الإثنين، عددا من المباني والمنازل في رفح.