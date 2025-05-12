الجيش الإسرائيلي يحشد لتوسيع هجماته في غزة

أكد مسؤول فلسطيني كبير مطلع أن محادثات مباشرة تجري بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع حربه على القطاع.

وصرح قيادي في «حماس» بأن مسؤولين في الحركة أجروا مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وتم إحراز «بعض التقدم» بشأن إدخال مساعدات إلى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار. وقال القيادي، وهو عضو في المكتب السياسي لحماس: «تجري منذ عدة أيام محادثات مباشرة بين قيادة حماس والولايات المتحدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، وتم إحراز بعض التقدم»، لافتاً إلى أن «الساعات المقبلة حاسمة».

وفي ضوء هذه المحادثات، أعلنت حماس أنها ستطلق سراح الأسيرالذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان إلكسندر.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة تعهده بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة. وذكر مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، الجمعة، أن آلية تدعمها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريباً. وكانت الولايات المتحدة أجرت في وقت سابق محادثات مع «حماس» بشأن إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة.

وقطعت إسرائيل منذ الثاني من مارس جميع الإمدادات عن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً جميع المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام. وفي 18 مارس، أنهت إسرائيل فعلياً اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير مع «حماس»، واستأنفت حملتها العسكرية في غزة.

نساء وأطفال

وأسفرت غارات إسرائيلية وقعت الليلة قبل الماضية واستمرت حتى صباح أمس عن مقتل 15 فلسطينياً في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون في قطاع الصحة.

واستهدفت غارتان خياماً في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأسفرت كل منهما عن مقتل طفلين ووالديهما، وفقاً لمستشفى ناصر الذي استقبل الجثث. وقُتل سبعة أشخاص آخرين في غارات بمناطق أخرى، من بينهم رجل وطفله في أحد أحياء مدينة غزة، بحسب ما أفادت مستشفيات ووزارة الصحة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، عن استعداده لشن توغل واسع النطاق في القطاع، وسط حديث في الأوساط الأمنية الإسرائيلية عن «حسم» المعركة مع «حماس»، وإزالتها كقوة مسيطرة على القطاع، وفق مصادر عسكرية إسرائيلية.

ومع الإعلان عن التوسعة العسكرية، بدأ الجيش الإسرائيلي تعبئة آلاف من جنود الاحتياط بموجب أوامر تعبئة طارئة. وأثارت هذه التعبئة المكثفة احتجاجات في صفوف الجنود وعائلاتهم، وسط تقارير عن تأثيرات سلبية عميقة في الحياة النفسية للمجندين، وهو ما قد يشكّل تحدياً داخلياً للحكومة والجيش معاً.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية لموقع «والا» العبري إن الحملة العسكرية ستختلف عن كل ما سبق من حيث الحجم والمناطق المستهدفة، مع التركيز على اختراق عمق القطاع في مناطق لم يسبق للجيش التوغل فيها.