قتلى في غارة على غزة.. وإسرائيل تقترب من إنهاء معارك رفح

قال مسؤولون في قطاع غزة، إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل خلال الليل وحتى أمس السبت أسفرت عن مقتل 23 فلسطينياً على الأقل في غزة، بينهم 3 أطفال ووالديهم إثر قصف استهدف خيمتهم في مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الجثث الـ23 التي تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، جثث عائلة مكونة من 5 أفراد تم قصف خيمتهم في حي الصبرة بمدينة غزة.

كما أصابت غارة إسرائيلية أخرى مستودعاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في منطقة جباليا شمال القطاع.

وقتل أربعة أشخاص، وفقا للمستشفى الإندونيسي الذي تم نقل الجثث إليه. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي، إنه يقترب من هزيمة المسلحين الفلسطينيين المتبقين في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود دمروا العشرات من البنى التحتية، وعثروا على عشرات من فتحات الأنفاق، وقتلوا عشرات المسلحين، قائلاً: «الجنينة هي آخر منطقة يقاتل فيها المسلحون».

كما أفاد ناطق اسم الجيش الإسرائيلي، أمس، بإصابة 9 من عناصره بجروح في انفجار عبوة ناسفة بشمال قطاع غزة.

ونقلت قناة 13 الإسرائيلية عن الناطق قوله: «عثرت القوة على عبوة ناسفة خلال عمليات تفتيش في حي الشجاعية بغزة»، مشيراً إلى أنه من بين المصابين قائد الكتيبة 6310، ونائب قائد الفرقة 252.

ولفت إلى أنه تم إجلاء جميع الضحايا لتلقي العلاج الطبي، وإخطار عائلاتهم. في الأثناء أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، استمرار بلاده في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب عبدالعاطي خلال استقباله حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، عن دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات، التي تضطلع بها.

وأشار عبد العاطي إلى جهود مصر الحثيثة، من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشدداً على رفض مصر الكامل لاستخدام إسرائيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعي.

على صعيد متصل دعا قادة العديد من الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي، أمس، إسرائيل إلى السماح الفوري باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال الزعماء في بيان: «ندعو إلى التحرك الفوري من جانب السلطات الإسرائيلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، لضمان الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية الضرورية للسكان الفلسطينيين في غزة.

ندعو إلى التحرك الدولي الفوري والفعال، لتخفيف الأزمة الإنسانية، التي لا تحتمل في غزة على خلفية الحصار، الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، الذين يعيشون في أوضاع غير إنسانية».

وأدان الموقعون على البيان أي عمل من أعمال تسييس أو عسكرة المساعدة الإنسانية. في الوقت نفسه دعا زعماء الكتل البرلمانية الأوروبية الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود دبلوماسية استباقية، لتحقيق هدنة دائمة، وإعادة التأكيد على التزام البرلمان الأوروبي بحل الدولتين.