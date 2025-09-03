نتانياهو: رئيس وزراء بلجيكا الضعيف يريد إطعام التمساح الإرهابي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعا نظيره البلجيكي بارت دي فيفر بأنه "قائد ضعيف" لعزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين، أسوة بدول غربية أخرى أبرزها فرنسا وكندا.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "رئيس الوزراء البلجيكي دي فيفر هو قائد ضعيف يسعى للمهادنة من خلال التضحية بإسرائيل. إنه يريد إطعام التمساح الإرهابي على أمل أن يؤجل التهامه لبلجيكا، إسرائيل لن توافق على ذلك، وستواصل الدفاع عن نفسها".

وكانت بلجيكا قد أعلنت الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها ماكسيم بريفو عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري.

وبحسب وزير الخارجية، فإن الاعتراف يأتي "نظراً للمأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وبخاصة في غزة، وفي مواجهة أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي." وأضاف: "اضطرت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس".

ويبقى الاعتراف البلجيكي بدولة فلسطين مشروطاً بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وانتهاء إدارة حماس للقطاع الذي دمرته الحرب منذ أكثر من 23 شهراً.

ولم يحظَ القرار بالإجماع داخل الحكومة البلجيكية، إذ أبدى أعضاء الحزبين اليمينيين "التحالف الفلمنكي الجديد" و"حركة الإصلاح" تردداً.

وأكد بريفو أن "هناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية... تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية"، بالإضافة إلى "ملاحقات قضائية محتملة، وحظر للطيران والعبور، وإدراج وزيرين إسرائيليين متطرفين، وعدد من المستوطنين العنيفين، وقادة في حماس على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في بلدنا".

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار وقالت إنه "يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحل الوحيد هو الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل".

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم نفذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، استناداً إلى بيانات رسمية. ومن بين 251 شخصاً احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في الهجوم، ما زال في القطاع 47، قال الجيش إن 25 منهم لقوا حتفهم.

وأدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 63,746 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبر الأمم المتحدة معطياتها موثوقة.