مجلس التعاون: دعوات ضم الضفة الغربية المحتلة تؤكد نهج الاحتلال في زعزعة المنطقة

​ندد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الدعوات الخطيرة والمشبوهة الصادرة عن أحد وزراء حكومة قوات الاحتلال الإسرائيلية، الرامية إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال معاليه، إن هذه الدعوات التحريضية تؤكد نهج الاحتلال المتواصل والممنهج في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعكس إصراره على تقويض فرص السلام، وتحديه الصارخ للمواثيق الدولية، واستمراره في انتهاك كافة القوانين والأعراف.

ودعا معالي الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لوقف هذه الدعوات التحريضية والممارسات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

مؤكداً معاليه، في الوقت ذاته وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصريحات والممارسات العدوانية، وفي دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.​