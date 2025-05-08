طبخة ما بعد الحرب.. إدارة أمريكية لقطاع غزة

تحضّر الولايات المتحدة وإسرائيل على نار هادئة طبخة لـ «غزة ما بعد الحرب»، محتواها إدارة أمريكية للقطاع، أقلّه حتى نزع سلاح حركة حماس، في حين أن الهم الأول للعالم حالياً يتمحور حول وقف الحرب وإنقاذ فلسطينيي القطاع من القتل والنزوح والجوع الذي ينهشهم.

وتنقل وكالة «رويترز» عن خمسة أشخاص مطلعين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب.

وأفادت المصادر بأن المشاورات «رفيعة المستوى» تركزت على تشكيل حكومة انتقالية، برئاسة مسؤول أمريكي، تشرف على غزة إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقراً وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل.

ونددت ست دول أوروبية من بينها أسبانيا وإيرلندا والنروج أمس، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها «بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي» القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل «انتهاكاً للقانون الدولي».

وقال وزراء خارجية الدول الست في بيان مشترك: «إنّ تنفيذ خطة إسرائيل بالبقاء لأمد طويل في غزة، يعني «تجاوز خط أحمر جديد» و«تقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق».

وأضاف البيان، الذي وقعت عليه أيضاً سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ، أنّ هذه الخطة تشكّل «تصعيداً عسكرياً جديداً في غزة لن يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر».

راهن غزة

وحث أكثر من ثلاثين خبيراً مستقلاً يتعاونون مع الأمم المتحدة الدول، أمس، على التحرّك الآن لمنع القضاء على الفلسطينيين في غزة. وشدّد الخبراء الذين يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، على «ضرورة أن تتحرّك الدول لوضع حدّ للإبادة الجماعية الجارية، وتفكيك نظام الفصل العنصري، وضمان مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنباً بحرّية وكرامة»، وفقاً لوكالة فرانس برس.

واعتبروا أن «الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء، أو المشاركة في صياغة حل عادل»، وحثوا العالم على تجنّب «الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها».

وتساءل الخبراء، وبينهم المقرّرة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي «العالم يتفرج. فهل ستحترم الدول الأعضاء التزاماتها وتتدخّل لوقف المجزرة والجوع والأمراض، فضلاً عن جرائم حرب أخرى وجرائم ضدّ الإنسانية ترتكب يومياً بلا عقاب؟».

وتابعوا، «فيما تناقش الدول المصطلحات الواجب استخدامها لمعرفة إن كانت إبادة جماعية أم لا، تواصل إسرائيل تدميرها الحياة في غزة بلا هوادة، بهجمات برية وجوية وبحرية وسط تهجير ومجازر ترتكب بلا حسيب».

أزمة جوع

وتحذر الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية من كارثة وشيكة في غزة. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن أكثر من مليوني شخص، يشكلون معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء.

وذكرت عدة وكالات، أن سوء التغذية يؤثر بشدة على الأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، ويؤخر أيضاً تعافي المصابين بجروح خطيرة جراء القتال، بينما تقترب مخزونات المساعدات من النفاد.

وقال جوناثان كريكس، رئيس قسم العلاقات العامة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) «الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. لدينا ما بين تسعة إلى عشرة آلاف طفل يتلقون العلاج من سوء التغذية».

والجوع مشكلة في حد ذاته لأنه يضعف الجهاز المناعي للأطفال بخلاف إعاقة النمو المعرفي والجسدي. وأصبح جميع سكان غزة تقريباً بلا مأوى بسبب الدمار الذي سببته الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وقال كريكس: «قد تجد كومة كبيرة من القمامة والأطفال فوقها يبحثون عن القليل من الطعام. الأمر مقلق للغاية لأنه سيزيد بالتأكيد من عدد الأطفال الذين يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها».

وقالت وزارة الصحة في غزة: «أن ما لا يقل عن 65 ألف طفل ظهرت عليهم أعراض سوء التغذية، بينما ذكر مكتب الإعلام الحكومي في القطاع أن 57 شخصاً على الأقل، معظمهم من الأطفال، توفوا نتيجة سوء التغذية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس الماضي».

سوء التغذية

لا يفاقم الجوع المشكلات الصحية للأطفال فحسب، إذ قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها رصدت زيادة في مرضى الحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، الذين يصلون إلى المستشفيات بسبب الافتقار لما يكفي من الطعام أو للغذاء الذي يحتوي على ما يكفي من البروتين والعناصر المغذية والفيتامينات.

وذكرت المنظمة الخيرية أن مستشفى تابعاً لها في مدينة غزة شهد أيضاً زيادة في عدد المرضى الذين يأتون للعلاج من إصابات خطيرة، وتفاقمت حالتهم بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة.

وقالت جولي فوكون المنسقة الطبية في المنظمة: «نضطر إلى إبقاء حالات لشهور في المستشفى بينما في الوضع الطبيعي يمكن علاجها في غضون أسابيع قليلة».