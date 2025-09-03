إسرائيل: لا وقف للحرب وتهجير غزة حتمي

قتل الجيش الإسرائيلي أمس أكثر من 100 فلسطيني في قطاع غزة في عمليات قصف تركزت على مدينة غزة، حيث تستعد إسرائيل لاجتياحها، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحرب المستمرة منذ 22 شهراً وصلت إلى مرحلة الحسم.

وبدأ 40 ألفاً من جنود الاحتياط الإسرائيليين الالتحاق بالخدمة أمس قبل الهجوم على مدينة غزة، والذي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تسريع وتيرته رغم تحذير ضباط كبار.

وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي فإن القوات التي ستقود المرحلة المقبلة من العمليات في غزة ستكون من القوات النظامية وليس الاحتياط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ استعدادات لوجستية وعملياتية تمهيداً لتوسيع نطاق الهجوم.

وقال إن تهجير سكان مدينة غزة حتمي ولا مفر منه.

وشدد رئيس الأركان إيال زامير على أن الجيش سيكثف ويعمق القتال لذلك تم استدعاء الاحتياط.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية لن توقف الحرب إلى أن تحسم المعركة.

وسجلت مستشفيات القطاع أمس، 13 حالة وفاة جديدة بينهم ثلاثة أطفال بسبب المجاعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا التجويع إلى 361، بينهم 130 طفلاً.