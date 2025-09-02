الرابطة الدولية لأبحاث الإبادة: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة

أكدت أمس الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة والتوعية بها حول العالم، أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في القطاع.

وتبنت الجمعية قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى «الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال، والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان، والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان».

كما نص القرار نفسه على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 يندرج تحت ارتكاب الجرائم الدولية.

وينظر إلى قرار الرابطة على أنه توثيق قانوني جديد يضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثقت ما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة على مدى 23 شهراً.

