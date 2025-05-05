مقتل 19 فلسطينياً في غارات إسرائيلية شمال غزة

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل أن 19 فلسطينيا قتلوا إثر ضربات جوية إسرائيلية فجر الإثنين في شمال قطاع غزة.

وقال بصل لوكالة فرانس برس إن طواقم الدفاع المدني "نقلت 19 شهيدا على الأقل في مجزرتين جديدتين جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدفت مبنى في حي الكرامة (شمال مدينة غزة) ومنزلا في قرية العطاطرة" في شمال القطاع.

وأوضح أن "طواقمنا انتشلت 15 شهيدا و10 إصابات غالبيتهم من الأطفال والنساء في استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم لثلاث شقق سكنية في برج سكني في حي الكرامة" في شمال غرب مدينة غزة.

وتابع أن الشقق الثلاث المستهدفة "أصيبت بشكل مباشر ومتعمد، بثلاثة صواريخ بينما كان المواطنون نائمون، دون سابق إنذار لذلك وقع هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى".

وأضاف أنه "تم انتشال 4 شهداء و4 مصابين في استهداف إسرائيلي فجرا لمنزل لعائلة العطار بمنطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا وما زال عدد من المفقودين تحت الأنقاض".

وذكر شهود عيان أن المنزل كان يؤوي عشرات النازحين عندما تعرض للقصف.

وقالت سمية المصري (42 عاما) التي أصيبت إثر الغارة الجوية الاسرائيلية على منزل جيرانها عائلة العطار، "كنا نائمين وفجأة صحيت كأن القيامة قامت، شعرت أنني في وسط النار، صراخ الأطفال وحريق في الدار، نقلونا للمستشفى أصبت بالوجه وكتفي الأيمن" وتابعت "نقلوا شهداء ومصابين من منزل العطار".

وأشار بصل إلى أن الجيش الإسرائيلي "نفذ سلسلة غارات جوية عنيفة ليل (الأحد) وفجر اليوم (الاثنين)، في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خصوصا في مدينة غزة وشمال القطاع".

وأكد أن الجيش "دمر بواسطة متفجرات 3 منازل في رفح ومنزلين في منطقة التفاح" شمال شرق مدينة غزة.