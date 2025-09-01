بن غفير يضع خطة متشددة لمواجهة أكبر أسطول إنساني لكسر حصار غزة

من مدينة برشلونة الإسبانية، انطلق "أسطول الصمود العالمي" في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، فيما جهز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خطته للسيطرة على الأسطول واعتقال من عليه لفترات طويلة والتضييق عليهم داخل محبسهم.

وبحسب سكاي نيوز عربية عرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، خطته على مجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وفقاً لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

ورأى بن غفير أن أسطول الصمود "سيعتبر محاولة لتقويض سيادة إسرائيل ودعم "حماس" في غزة"، وقال: "تحدد الخطة المقترحة تدابير تعزز موقف إسرائيل الثابت في حماية حدودها وضمان أمنها القومي".

ومن بين تفاصيل الخطة اعتقال واحتجاز جميع الناشطين بالأسطول في سجني كتسيعوت ودامون الإسرائيليين، المستخدمين لاحتجاز "الإرهابيين"، في ظروف صارمة تخصص عادة للسجناء الأمنيين، كما سيحتجز النشطاء لفترات طويلة، ويحرمون من امتيازات مثل التلفزيون والراديو والطعام الخاص.

وقال بن غفير: "لن نسمح للأفراد الذين يدعمون الإرهاب بالعيش في رفاهية. سيواجهون العواقب الكاملة لأفعالهم".

والأكثر من ذلك اقترح بن غفير مصادرة جميع السفن المشاركة في الأسطول، وإعادة استخدامها من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وغادرت السفن التي لم يحدد عددها ومن المفترض أن تتراوح بين الـ50 والـ 70 سفينة، الميناء الكتالوني "لفتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني"، بحسب منظمي هذه المبادرة.

وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لصحافيين في برشلونة الأسبوع الماضي "ستكون هذه أكبر مهمة تضامنية في التاريخ" إذ "سيشارك فيها عدد أكبر من الأشخاص والسفن يفوق كل محاولات الوصول إلى غزة".

ويفترض أن تشارك في الأسطول "عشرات" السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من سبتمبر، إضافة إلى تظاهرات و"نشاطات متزامنة" في 44 دولة، وفق ما أفادت على إنستغرام الناشطة السويدية غريتا تونبرغ وهي عضو اللجنة التوجيهية في "أسطول الصمود العالمي".

وقالت تونبرغ في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، السبت، إن السفن في هذا الأسطول الجديد المتجه إلى القطاع الفلسطيني ستسعى "للوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية والإعلان عن فتح ممر إنساني ثم جلب مزيد من المساعدات، وبالتالي كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على غزة بشكل نهائي".

وسيشارك في هذه المبادرة ناشطون من بلدان عدة، بالإضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات من بينها رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.