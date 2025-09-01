أمريكا توقف منح التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الفلسطينية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات لدبلوماسييها بوقف الموافقة على معظم التأشيرات للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، وحاملي جوازات السفر الفلسطينية المقيمين في الخارج.

وبحسب شبكة سي ان ان أبلغت الرسالة الداخلية، المؤرخة في 18 أغسطس والموقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، جميع السفارات والقنصليات برفض منح تأشيرات غير المهاجرين "لجميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين" الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلب تأشيرة. وصدرت التعليمات للسفارات بالقيام بذلك "بأثر فوري".

وتشمل تأشيرات غير المهاجرين مجموعة واسعة من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الطلاب والأساتذة والسياح ورجال الأعمال والراغبين في العلاج الطبي.

وتُعدّ سياسة الرفض الشاملة، التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، جزءاً من سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة.

وفي 16 أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق "جميع تأشيرات الزيارة للأفراد من غزة" ريثما تتم مراجعة الأمر.

والجمعة، أعلنت الوكالة إلغاء ورفض منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي هذه القيود في الوقت الذي يستعد فيه عدد من الدول للاعتراف بدولة فلسطينية، وفي ظل استمرار الحرب في غزة.

وفي البرقية الدبلوماسية، ذكرت وزارة الخارجية أنها تتخذ هذا الإجراء "لضمان خضوع هذه الطلبات لبروتوكولات التدقيق والفحص اللازمة للتأكد من هوية مقدم الطلب وأهليته للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأمريكي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن إدارة ترامب تتخذ خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأمريكي وأمننا القومي فيما يتعلق بقيود التأشيرات المعلنة وإلغاءاتها لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية".

وتابع: "كل قرار يتعلق بالتأشيرة هو قرار يتعلق بالأمن القومي، وتقوم وزارة الخارجية بفحص وإصدار الأحكام بشأن قرارات التأشيرة لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية وفقًا لذلك".

وبحسب الإعلان فإن سياسة الرفض لا تنطبق على الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة أو أولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات غير مهاجرين باستخدام جواز سفر مختلف.

وجاء في الإعلان: "يشمل هذا التوجيه المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية أو رسمية وللأفراد المشاركين في أغراض السفر الدبلوماسية والرسمية الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة بجوازات سفر السلطة الفلسطينية".