غزة.. عشرات القتلى وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية

عروسان تزوجا الجمعة وقتلهما القصف الإسرائيلي السبت

شهد قطاع غزة أمس، تصعيداً جديداً، مع مقتل ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، نتيجة غارات إسرائيلية متفرقة، استهدفت منازل ومواقع تؤوي نازحين، تزامناً مع تحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الصحية، وتزايد حالات الوفاة بسبب سوء التغذية.

وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة الأنباء الألمانية: إن الهجمات الجوية طالت مناطق متعددة، من بينها حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث أودت إحدى الضربات بحياة 10 أشخاص من عائلة واحدة. كما لقي أربعة أشخاص حتفهم في حي الدرج، إثر قصف بطائرة مسيرة، فيما قضى اثنان آخران في حي الزيتون، في هجمات مشابهة.

وفي جنوبي القطاع، أسفرت غارة على منزل سكني في خان يونس، عن سقوط 11 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، بينما سُجلت وفيات أخرى في خيام للنازحين، جراء قصف مباشر من الطائرات الإسرائيلية، فيما قتلت سيدة حامل في غارة استهدفت منزلاً لعائلة أبو هجرس في المدينة.

ولقي عروسان حتفهما، بعد ساعات من زواجهما، في قصف إسرائيلي. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بـ «ارتقاء علاء أبو العينين وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما». وأشار إلى أنهما تزوجا مساء الجمعة، وارتقيا فجر السبت.

وأطلق مستشفى الكويت التخصصي في رفح، نداء استغاثة، محذراً من أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار التام، في ظل انقطاع الإمدادات الطبية الأساسية، وتوقف دخول المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن أكثر من 75 % من الأدوية الحيوية لم تعد متوفرة، ما أدى إلى تراجع خطير في القدرة على تقديم العلاج للمرضى، مؤكداً أن ما تبقى من المخزون الطبي، لن يكفي لأكثر من أسبوع.

سوء التغذية

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، وفاة طفلة بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى نحو 54. وأضافت أن «الطفلة جنان صالح السكافي توفيت في مستشفى الرنتيسي غربي مدينة غزة، بسبب سوء التغذية، نتيجة المجاعة».

وأضافت أن «نحو 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية، بسبب الحصار المشدد على غزة، وإغلاق كافة المعابر، ومنع إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء، وحتى الوقود، منذ نحو 64 يوماً.

وقال د. مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، إن 57 فلسطينياً على الأقل توفوا في القطاع، نتيجة سوء التغذية، منذ بدء الحرب، وسط انهيار شبه كامل في النظام الصحي، ونقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة.

وأوضح أن القطاع «يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة»، مشيراً إلى أن معظم السكان أصبحوا يعانون من فقر الدم، بسبب سوء الغذاء، وعدم توفر المواد الغذائية الصحية. وقال «في كثير من الأحيان، تحتاج المستشفيات إلى متبرعين كي ننقذ الجرحى، ولكننا نتفاجأ بأن معظم المتبرعين بالدم في المستشفيات الميدانية، يعانون من فقر الدم، ما يقلل من فعالية خدمات الطوارئ».

وقال الهمص إن «مرضى السرطان والكلى يموتون بصمت، بسبب غياب العلاجات، وانقطاع الخدمات الصحية المتخصصة»، مضيفاً أن المستشفيات الميدانية تعمل بجهود تطوعية محدودة، في ظل انهيار المنشآت الطبية الرئيسة.

سلاح التجويع

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسرائيل باستخدام «سلاح التجويع بشكل ممنهج» ضد سكان القطاع، معتبراً أن هذا النهج يشكل «جريمة حرب مكتملة الأركان، وفق القانون الدولي». وقال المكتب، في بيان: «إن إسرائيل تمنع دخول المواد الغذائية والطبية بشكل كافٍ، وتعرقل عمل المنظمات الإغاثية، وتستهدف البنية التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، في محاولة لإخضاع السكان بسياسات التجويع والإفقار».

وأضاف أن «ما يجري يتجاوز حدود الكارثة الإنسانية، ويعكس تعمد الاحتلال استخدام الحصار الغذائي كأداة للضغط السياسي»، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.