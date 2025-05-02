الأمم المتحدة: بعد 18 شهرا من الحرب غزة تحولت إلى أنقاض

قالت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة إن غزة وبعد ما يقرب من 18 شهرا من الحرب تحولت إلى أنقاض مع سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

وأوضحت تشيريفكو فى تصريحات للصحفيين فى جنيف اليوم أن اغلاق السلطات الإسرائيلية جميع منافذ الدخول أمام تدفق البضائع منذ شهرين أطلق العد التنازلي لأسوأ سيناريو بعدما نفدت معظم مخزونات الغذاء وأصبح الوصول إلى المياه مستحيلا فيما أفادت المستشفيات بنفاد وحدات الدم مع استمرار وصول أعداد كبيرة من الضحايا .

وحذرت تشيريفكو من أن غزة تقترب من حافة النفاد موضحة أنه تم ترشيد استهلاك الوقود لإجراء العمليات الجراحية الأكثر أهمية فقط ولفتت إلى أن المطابخ المجتمعية فى غزة بدأت في الإغلاق والذي لا يزال يعمل منها لا يمكنه تقديم سوى وجبات متواضعة للغاية مع تزايد الجوعى فى الوقت الذى تنفد طاقة الطهي بسرعة.

وأشارت إلى أن أطفال غزة ينبشون أكوام القمامة الضخمة بحثا عن مواد لحرقها للطهي فى الوقت الذى أنشئت محطات في جميع أنحاء غزة لحرق البلاستيك والنفايات السامة الأخرى لإنتاج الوقود رغم انبعاث أبخرة خطيرة منها تعرض حياة السكان للخطر وتدمر البيئة.

وقالت تشيريفكو إن هذه الأهوال تتواصل في غزة والعالم يراقب وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد لاستئناف إيصال المساعدات على نطاق واسع بمجرد إعادة فتح المعابر مع الحفاظ على تعهدها بالتمسك بالمبادئ ومواصلة تخفيف معاناة الأشخاص أينما كانوا.