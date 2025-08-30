مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت "أبو عبيدة" في غزة

قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت إنه استهدف مسؤولًا بارزاً في حركة "حماس" بمدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي "إنه قبل تنفيذ الضربة ضد هذا العنصر البارز في حماس، تم اتخاذ تدابير لتقليل خطر إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخبارية إضافية".

من جانبها، أفادت هيئة الدفاع المدني التابعة لـ"حماس" بمقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في هجوم وقع غرب مدينة غزة.

ووفقا لتقارير، استهدفت الغارة مبنى سكنيا في حي الرمال، الذي كان يعد سابقا من المناطق الراقية، حيث يشتبه في وجود المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وتواصل إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة غزة رغم التحذيرات من حدوث كارثة إنسانية، حيث شوهدت قواتها على مشارف المدينة أمس الجمعة.

وحذرت منظمات الإغاثة من أن سكان المدينة لا يمكن إجلاؤهم بأمان إلى جنوب القطاع المدمر.