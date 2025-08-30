أمريكا تحرم الفلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن وزير الخارجية، ماركو روبيو، يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضافت أن إدارة ترامب واضحة:

«من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمّل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام»، كما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينيين بشن حرب قانونية من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لمقاضاة إسرائيل.

وقالت الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية، والجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية.

ولقي القرار ترحيباً من إسرائيل، إذ اعتبر وزير خارجيتها، جدعون ساعر، أنه مبادرة شجاعة، وقال ساعر عبر منصة إكس: «شكراً لكم على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على تحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل»، وأضاف: «نشكر الرئيس الأمريكي وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجدداً».

بدوره قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحافيين إنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعية العامة الأمم المتحدة، وأضاف منصور تعليقاً على قرار وزارة الخارجية: «سنرى بالضبط ما يعنيه هذا الأمر وكيف ينطبق على أي من أعضاء وفدنا، وسنرد وفقاً لذلك».

إلى ذلك قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه من المهم أن تكون جميع الدول والمراقبين، ومن بينهم الفلسطينيون، ممثلين في القمة المقرر عقدها في اليوم السابق لبدء اجتماعات الجمعية العامة، مضيفاً: «من الواضح أننا نأمل في أن يتم حل هذه المسألة».