إسرائيل تعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة

قبيل هجوم عسكري وشيك، أعلنت إسرائيل مدينة غزة منطقة قتال خطيرة والقيام بعمليات تمهيدية، وفيما هددت حماس بأن الرهائن سيواجهون الأخطار ذاتها التي يواجهها مقاتلوها في الميدان، ندد بيان لـ 6 دول أوروبية بإعلان إسرائيل تأسيس وجود دائم في المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مدينة غزة منطقة قتال خطيرة، من دون أن يدعو إلى إخلائها، في وقت تهدد إسرائيل بشن هجوم عسكري كبير على المدينة. وفي وقت لاحق، أفاد الجيش بأنه نفذ عملية تم خلالها انتشال جثة إيلان فايس ورفات مرتبطة برهينة آخر قتل لم يتم نشر اسمه بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: ابتداء من الجمعة، لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة، التي ستعتبر منطقة قتال خطيرة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية تنفذ حالياً عمليات تمهيدية على مشارف مدينة غزة. وكتب أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس، أن القوات تعمل بكثافة عالية في أطراف مدينة غزة.. سنكثف هجماتنا، الهدف من العمليات هو تأمين الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، إلى جانب القضاء على حركة حماس.

بدورها، حذرت حركة حماس من أن الرهائن الإسرائيليين سيواجهون الأخطار نفسها التي يواجهها مقاتلوها في مناطق القتال في مدينة غزة. وقالت الحركة: سنحافظ على الأسرى بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مقاتلينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة.

وسنعلن عن كل أسير يقتل. وندد وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بشدة، في بيان مشترك، بأحدث هجوم لإسرائيل في قطاع غزة وإعلانها تأسيس وجود دائم في مدينة غزة.

فظائع

من جهته، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سلسلة الفظائع التي لا تنتهي في غزة. وقال غوتيريش للصحافيين: غزة تتراكم فيها الأنقاض.

وتمتلئ بالجثث، وتتكدس فيها أمثلة على ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. ودعا غوتيريش، إسرائيل إلى الامتناع عن السيطرة على مدينة غزة، وسط مخاوف من كارثة إنسانية.

وقال غوتيريش في منشور على منصة إكس: يواجه المدنيون في غزة تصعيداً مميتاً آخر، إعلان إسرائيل عن نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة.. سيجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار مرة أخرى، ما يدفع العائلات إلى خطر أعمق، هذا يجب أن يتوقف.. لا يوجد حل عسكري للصراع.

جوع وغارات

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 5 أشخاص بينهم طفلان توفوا بسبب سوء التغذية والجوع خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات لهذا السبب إلى 322 منذ بدء الحرب.

وقالت السلطات الصحية المحلية، إن النيران الإسرائيلية قتلت 48 شخصاً في أنحاء القطاع. وأظهر مقطع فيديو صفاً من الجثث الملفوفة في أكياس بيضاء خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة صباح أمس، بينما وقف أقارب القتلى يبكون بجوار الجثث.كما أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 63.025 منذ بدء الحرب.

تقييم

على صعيد متصل، قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، إنه كان من الواضح جداً خلال زيارتها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع أنه لا يوجد ما يكفي من الغذاء في الأراضي الفلسطينية، وإنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حول الحاجة الملحة للمزيد من المساعدات.

وأخبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، أن التجويع يحدث حالياً في غزة، مضيفة: التقيت شخصياً بأمهات وأطفال يتضورون جوعاً في غزة.. إنه حقيقي ويحدث الآن.. اتفقنا على أنه يجب علينا مضاعفة جهودنا على الفور لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.. الوصول والأمن لقوافلنا أمران حاسمان.