الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة" من دون أن يدعو إلى إخلائها، في وقت تهدّد إسرائيل بشنّ هجوم عسكري كبير على المدينة التي تعتبرها آخر معاقل حركة حماس.

وفي وقت لاحق، أفاد الجيش بأنه نفّذ عملية "تم خلالها انتشال جثة إيلان فايس ورفات مرتبط برهينة آخر قتل لم يتم نشر اسمه بعد، من قطاع غزة" حيث أفاد الدفاع المدني عن مقتل 44 فلسطينيا منذ فجر الجمعة.

وفي إشارة إلى الهدن التي تطبق في مناطق محددة يوميا لتسهيل توزيع المساعدات، قال الجيش الإسرائيلي في بيان "ابتداء من "الجمعة" لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والموقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".

وفي نهاية يوليو، أعلن الجيش "تعليقا تكتيكيا محليا" يوميا للأنشطة العسكرية في مدينة غزة ومناطق أخرى من القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، وذلك "للسماح بمرور آمن لقوافل الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية.

وأفاد الجمعة بأنّه سيواصل "دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الإرهابية في القطاع".

ورغم تزايد الضغوط الدولية والمحلية على إسرائيل لإنهاء الحرب، أعلن الجيش الخميس أنّ قواته "تواصل عملياتها" في جميع أنحاء قطاع غزة.

وكان أكد "الأربعاء" أن إخلاء مدينة غزة من سكانها "أمر لا مفر منه" بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من أغسطس خطة للسيطرة عليها. غير أنّ العديد من المنظمات الإنسانية تعتبر هذه الخطوة غير واقعية وخطيرة.

وتقدّر الأمم المتحدة بأنّ عدد سكّان المحافظة التي تضم مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، يصل إلى نحو مليون نسمة.

في الأثناء، واصلت شاحنات وسيارات محمّلة بفرش وكراسٍ وأمتعة، مغادرة مدينة غزة "الجمعة"، متجهة إلى جنوب القطاع المحاصر.