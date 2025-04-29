القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها على جنين ومخيمها

واصلت القوات الإسرائيلية عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي.

وقال محمد جرار رئيس بلدية جنين ، إن القوات الإسرائيلية شرعت منذ ساعات الصباح بعمليات تجريف في الحي الشرقي من مدينة جنين، وما زالت العملية مستمرة حتى الآن.

وأوضح جرار أن المدينة تعرضت لخسائر كبيرة في البنية التحتية والممتلكات منذ بداية العدوان حتى الآن، إذ تقدر قيمة الخسائر بـ300 مليون دولار ، لافتا إلى أن 800 وحدة سكنية في المدينة تعرضت لضرر جزئي، إضافة إلى هدم 15 مبنى في المدينة منذ بداية العدوان، وتركزت أغلبية الأضرار في المباني والمساكن على الحي الشرقي وحي الهدف.