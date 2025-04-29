إسرائيل: حرب غزة ستنتهي بعد عام

للمرة الأولى، يتحدث قادة إسرائيليون عن مواعيد لنهاية حربهم في غزة، لتتراوح بين ستة أشهر وعام.

فوفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن أكتوبر المقبل هو السقف الذي وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنهاء الحرب، ما يعني استمرار نزيف الدم والجوع والنزوح في غزة.

صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية قالت إنها نقلت معلوماتها عن «مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى» أبلغها نقلاً عن نتانياهو بأن «الأساس المنطقي هو أن الحرب لن تمتد لأكثر من عامين»، مضيفاً: إن إسرائيل ترفض مقترحات لوقف إطلاق النار، تشمل بقاء حماس في غزة، في إشارة إلى نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لإنهاء الحرب. لكن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر تحدث عن نهاية للحرب بعد عام من الآن.

ونقلت عنه وكالة معاً الفلسطينية قوله: «بعد اثني عشر شهراً من الآن، ستنتهي حرب 7 أكتوبر، وسيكون هناك المزيد من اتفاقيات السلام».

الضحايا مدنيون

في الأثناء، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن 94% على الأقل من الضحايا في غزة خلال الأسبوع الماضي هم من المدنيين، وأن إسرائيل «تمحو عائلات بأكملها في القطاع». وأشار، في بيان نقلته «روسيا اليوم»، إلى أن إسرائيل «قتلت (من 20 إلى 26 أبريل الجاري) 345 فلسطينياً وأصابت 770 آخرين». وأضاف: إن المعطيات الميدانية أظهرت أن «75% من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال 51%، والنساء 16%، وكبار السن 8%».

وذكر أن عمليات التحقق الميداني أظهرت أن «ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية من الفئة المتبقية (البالغون الذكور) يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي، ما يعزز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة».

استهداف المدنيين

وتابع البيان أن الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين يتزامن مع مواصلة إسرائيل إطلاق تصريحات إعلامية تنفي فيها استهداف المدنيين. وقال «فريقنا الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود».

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام «الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم». وأردف أن «طبيعة تكنولوجيا الطائرات المسيرة الدقيقة تسقط أي ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكد أن الاستهداف يتم عن علم وإصرار».

وعقب سلسلة تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة، أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزونه الغذائي في غزة، في ظل استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر منذ 7 أسابيع. وحذّر البرنامج مجدداً من أن «الوضع في غزة بات على حافة الانهيار، مشيراً إلى أن مليوني شخص هناك يعتمدون كلياً على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة». وشدد البرنامج في بيان، على الضرورة الملحة لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة فوراً.