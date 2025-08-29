الجيش الإسرائيلي يعلن بدء العمليات التمهيدية للهجوم على مدينة غزة





أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، مضيفا أنه يعمل حاليا بقوة كبيرة على مشارف المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة" في وقت يستعد للسيطرة على كبرى مدن القطاع بعد نحو عامين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على "إكس"، "ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 (07:00 ت غ) لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة"، وذلك إلى إشارة إلى الهدن التي تطبق في مناطق محددة يوميا لتسهيل توزيع المساعدات.

وفي نهاية يوليو، أعلن الجيش الإسرائيلي "تعليقا تكتيكيا محليا" يوميا للأنشطة العسكرية في مدينة غزة ومناطق أخرى من القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، وذلك "للسماح بمرور آمن لقوافل الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية.

وافاد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّه سيواصل "دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات في القطاع".

من جانبه، أفاد الدفاع المدني في غزة الجمعة عن مقتل 33 شخصا في القطاع منذ الفجر.

وعلى الرغم من تزايد الضغوط الدولية والمحلية على إسرائيل لإنهاء الحرب، أعلن الجيش الخميس أنّ قواته "تواصل عملياتها" في جميع أنحاء قطاع غزة.

والأربعاء، أكد أن إخلاء مدينة غزة من سكانها "أمر لا مفر منه" بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من أغسطس خطة للسيطرة عليها.