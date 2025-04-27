أفاد الناطق باسم الدفاع المدني أن ثمانية فلسطينيين قتلوا فجر الأحد إثر عدة غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس "تم نقل 8 شهداء على الأقل وعشرات المصابين إثر عدة غارات عدوانية إسرائيلية منذ فجر اليوم في مناطق مختلفة في قطاع غزة".

وأضاف بصل أنه تم نقل "3 شهداء جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الزيتون" جنوب شرق في مدينة غزة، "ونقلت طواقمنا 3 شهداء و8 مصابين بقصف الاحتلال منزلا مكون من عدة طوابق في مخيم البريج" وسط القطاع.

وأشار إلى أن "شهيد وإصابتين نقلوا بعد استهداف الاحتلال لمراكب للصيادين في غرب خان يونس" لافتا أيضا إلى "استشهاد فتى يبلغ 17 عاما إثر قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة" في شرق خان يونس.

وقال "أصيب 12 مواطنا غالبيتهم من الأطفال جراء قصف طيران الاحتلال المسيّر لخيمة تؤوي نازحين" في منطقة المواصي بخانيونس.

وفي تعليق مشترك، كتب روبرت موغا، الباحث في جامعة برينستون، ورافال روهوزينسكي، الزميل البارز بمركز كندا للابتكار في الحوكمة: "موارد أوكرانيا المعدنية ليست فقط مفتاحاً لسيادتها الوطنية، بل تعد كذلك أساسية لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة، ولصراع الولايات المتحدة والصين على الريادة التكنولوجية".

وبينما تتصاعد المنافسة العالمية، تبدو معركة تأمين المعادن الأرضية النادرة وكأنها ستحدد ملامح الصراع الاقتصادي والسياسي في العقود المقبلة.