إسرائيل تقتل 56 فلسطينياً في سلسلة غارات على غزة

لا تزال الحرب تظلل سماء غزة بغارات تنهمر على الرؤوس، إذ قتل عشرات الفلسطينيين إثر استهداف إسرائيلي لمناطق عدة في القطاع، وفيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان منطقتين استعداداً لشن هجوم، أقر بتسبب نيرانه بمقتل موظف أممي أواخر مارس الماضي.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزاً للشرطة في جباليا بشمال القطاع، أمس، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. وأفاد مسعفون، بأن صاروخين إسرائيليين ضربا مركز الشرطة الواقع قرب أحد الأسواق، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، بالإضافة إلى مقتل 10 أشخاص.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم مركزاً للقيادة والتحكم تديره حماس والجهاد في جباليا يستخدمه المسلحون لتخطيط وتنفيذ الهجمات.

كما قالت سلطات الصحة في القطاع، إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 46 آخرين على الأقل في ضربات جوية منفصلة في أنحاء قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 56.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة أصبح خارج الخدمة، بعد يوم من قصف إسرائيلي للجزء العلوي من المبنى، ما أدى إلى إتلاف وحدة العناية المركزة وتدمير نظام ألواح الطاقة الشمسية الخاص بالمنشأة.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذار إخلاء لسكان منطقتين تقعان في شمال قطاع غزة، وذلك استعداداً لشن هجوم. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على «إكس»:

«إلى جميع المدنيين القاطنين في منطقتي بيت حانون والشيخ زايد، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم»، داعياً إياهم إلى التحرك غرباً في اتجاه مدينة غزة.

نتائج تحقيق

على صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن النتائج الأولية لتحقيق أجراه بشأن مصرع موظف في الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة الشهر الماضي، خلصت إلى مقتله بنيران إحدى دباباته. وقال الجيش في بيان بشأن الحادثة التي وقعت في 19 مارس:

«وفقاً للتحقيق حتى الآن، تشير المراجعة التي أجريت إلى أن الموت ناتج عن نيران دبابة لقوات من الجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة.. تم قصف المبنى بسبب تقدير لوجود عدو ولم تحدده القوات كمنشأة تابعة للأمم المتحدة».

إلى ذلك، أفرجت القوات الإسرائيلية، أمس، عن 12 فلسطينياً من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم الإفراج عن 12 فلسطينياً بينهم امرأتان من سجون إسرائيل، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

بدوره، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام ، بوصول 12 أسيراً إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم عبر حاجز كوسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

اعتداءات

في الأثناء، أصيب 4 مواطنين فلسطينيين، بالرصاص الحي والتعدي بالضرب، خلال عملية للقوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد قوله إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل 15 عاماً برصاص إسرائيل في الركبة، وشاب 21 عاماً بالرصاص في القدم.

فيما أصيب طفلان بكسور خلال اعتداء القوات الإسرائيلية عليهما. وأكدت مصادر أمنية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شقيقين خلال اقتحام مخيم بلاطة. وأشارت الوكالة إلى أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت حارة الحشاشين داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع إسرائيل بمزيد من التعزيزات.