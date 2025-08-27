الولايات المتحدة تستضيف محادثات "ما بعد حرب غزة"

يجتمع مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، اليوم الأربعاء، في واشنطن لمناقشة خطط ما بعد حرب غزة، في وقت وصف فيه الجيش الإسرائيلي إخلاء مدينة غزة بأنه "لا مفر منه" قبيل هجوم جديد، مع عدم ظهور أي مؤشرات على وقف لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن اليوم الأربعاء، بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس اجتماعاً منفصلاً، يتضمن "خطة شاملة للغاية."

وأوضح ويتكوف أيضاً أن الموقف الأمريكي الرسمي ينص على ألا يكون الرهائن - المصدر الرئيسي لورقة ضغط حماس - جزءاً من المفاوضات بعد الآن. وأضاف لشبكة "فوكس نيوز" أن المحادثات يجب أن تركز بدلاً من ذلك على قضايا مثل مستقبل غزة وكيفية تحديد وضع "حماس" في هذا السياق.

ويأتي الاجتماع على خلفية تصاعد الغضب من جراء القصف الإسرائيلي المزدوج هذا الأسبوع على مستشفى في جنوبي غزة، والذي أودى بحياة صحفيين ومسعفين وآخرين.

وأفاد مسؤولو الصحة في غزة بأن حصيلة قتلى الهجوم على مستشفى ناصر ارتفعت إلى 22 بعد وفاة شخصين آخرين اليوم الأربعاء.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه سيجري تحقيقاً، أي تفسير فوري لقيامه بالقصف مرتين، ولم يقدم أي دليل على الادعاء بأن ستة من القتلى كانوا مسلحين.