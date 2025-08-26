مظاهرات غاضبة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن

قام العشرات من المتظاهرين الإسرائيليين المطالبين بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، بالتظاهر أمام منزل وزير التعليم يوآف كيش، في مدينة هود هشارون، وطالبوا بـ"إنقاذ الرهائن".

كما قام متظاهرون آخرون بإغلاق الطريق السريع رقم 40 شمالا، الذي يقع بالقرب من تقاطع بيلو، بالإضافة إلى إغلاق الطريق الساحلي جنوبا الواقع بالقرب من تقاطع ياناي بصورة جزئية، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه بالإضافة إلى ذلك، أغلق المتظاهرون الطريق السريع رقم 1 في منطقة تقاطع نيشاريم، كما قاموا بإغلاق شارع أيالون ساوث الواقع بالقرب من تقاطع "كيه كيه إل".

من جهة أخرى قُتل 20 مواطنًا فلسطينياً وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد طفل وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الأباتشي منزلًا في شارع الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة".

وذكرت أن "سبعة مواطنين استشهدوا وآخرين أصيبوا، جراء استهداف طيران الاحتلال منزلًا في حي الصبرة جنوبي غزة، مع وجود خمسة مفقودين تحت الأنقاض".

وأضافت الوكالة أن "خمسة مواطنين ارتقوا، جراء قصف الاحتلال خيمة في مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس" ، مشيرة إلى إلى "استشهاد مواطن و فقدان آخرين حت الأنقاض بينهم أطفال، جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم البريج".