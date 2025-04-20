تحذير أممي من كارثة وشيكة في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أنها تدير 115 مركز إيواء في قطاع غزة، تأوي أكثر من 90 ألف نازح، في ظل تدهور إنساني متسارع نتيجة القصف والحصار المستمر الذي يمنع دخول المساعدات والإمدادات التجارية.

وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 420 ألف شخص نزحوا مجددًا منذ انهيار وقف إطلاق النار، فيما حذّر برنامج الأغذية العالمي من أزمة إنسانية وشيكة، مع اعتماد مليوني شخص على المساعدات، في ظل انعدام مصادر الدخل وتناقص المخزون الغذائي.

وأشار البرنامج إلى أن استمرار إغلاق المعابر يعيق وصول الإمدادات الحيوية، مؤكداً الحاجة الماسة إلى تدفق فوري ومستمر للغذاء لتفادي انهيار الأمن الغذائي في القطاع المحاصر.