نتنياهو: إسرائيل تأسف للحادث المأساوي في مستشفى ناصر بغزة

تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتذار رسمي عن حادث قصف مستشفى ناصر في غزة، الذي وقع اليوم.

وقال نتنياهو في تصريحات لوكالات الأنباء العالمية: إسرائيل تأسف بشدة للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تقدر عمل الصحفيين والطاقم الطبي وجميع المدنيين.

استهدفت طائرات إسرائيلية، اليوم الاثنين، مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وخلف القصف عشرات من القتلى والجرحى، بينهم صحفيين ومصورين وإعلاميين.

كما أسفر القصف عن استشهاد 15 فلسطينيا آخرين، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وفقا لوزارة الصحة بغزة.

وقتل في التفجير محمد سلامة مراسل قناة الجزيرة، وحسام المصري المتعاقد مع وكالة رويترز، ومريم أبو دقة المتعاونة مع وكالة أسوشيتد برس، ومعاذ أبو طه المتعاون مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، وأحمد أبو عزيز الذي يعمل مع شبكة قدس فيد ووسائل أخرى.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف الطابق الرابع من مستشفى ناصر بشكل مباشر، تلاه استهداف ثان لمبنى "الياسين" داخل المجمع بواسطة طائرة انتحارية، أثناء عمليات انتشال الشهداء والمصابين من الهجوم الأول.

وأضاف الدفاع المدني أن أحد كوادره استشهد وأصيب 7 آخرون أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء بقصف مجمع ناصر الطبي.