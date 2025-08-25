أوصت ابنها.. هذا آخر ما كتبته مريم أبودقة ضحية مجزرة الصحفيين في غزة؟

كانت الصحفية مريم أبو دقة ضمن ضحايا المجزرة الإسرائيلية الأخيرة، التي أودت بحياة 4 صحفيين من جراء قصف استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي وصية للصحفية مريم أبودقة، التي نقلت على مدار الحرب أخبار غزة للعالم، حيث نشر نجلها غيث، رسالة مؤثرة قال إنها وصية والدته له وآخر ما تركته له، جاء فيها: «غيث قلب وروح أمك إنت.. أنا بدي منك تدعيلي، ما تبكي عليا مشان أضل مبسوطة، بدي ترفع راسي وتصير شاطر ومتفوق وتكون قد حالك وتصير رجل أعمال قد حالك يا حبيبي».

وأضافت: «بدي ما تنساني أنا كنت أعمل كل شي لتنبسط وتضلك مبسوط ومرتاح وأعملك كل شي وبس تكبر وتتزوج وتجيب بنت سميها مريم على اسمي.. أنت حبيبي وقلبي وسندي وروحي وابني الي برفع راسي فيه وبنبسط دايماً في سمعته، أمانه يا غيث صلاتك ثم صلاتك ثم صلاتك».

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن عن مقتل 20 شخصاً بينهم 4 صحافيين وعناصر في الدفاع المدني في ضربتين إسرائيليتين استهدفتا مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.

وبحسب الدفاع المدني، تمّ "استهداف مبنى الياسين الطبي داخل مستشفى ناصر بواسطة طائرة انتحارية إسرائيلية، وخلال عمليات نقل الضحايا والمصابين، استُهدف المكان مرة ثانية بضربة جوية".