11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 300 شهيد.

من جهتها حذرت منظمة “الأونروا” من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

من جهة ثانية استشهد، 15 فلسطينيا بينهم 4 صحفيين وأفراد من طواقم الدفاع المدني، جراء قصف مزدوج نفذته القوات الإسرائيلية على مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.