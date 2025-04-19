عشرات القتلى في تصعيد مستعر في غزة

استمر تصاعد القتال في غزة، إذ أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل العشرات في عدد من مناطق القطاع، فيما أعلنت حركة «حماس»، عن تفجيرها نفقاً جنوبي قطاع غزة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي.

وقالت القوات الإسرائيلية، أمس، إنها استهدفت نحو 40 موقعاً في غارات جوية على قطاع غزة. وذكر الجيش الإسرائيلي، أن القوات تعمل في منطقتي الشابورة وتل السلطان بالقرب من مدينة رفح جنوباً وفي شمال القطاع، حيث سيطرت على مناطق واسعة شرقي مدينة غزة.

كما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، أمس، مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم 10 من عائلة واحدة، في غارات إسرائيلية جديدة على القطاع. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في ساعة مبكرة من صباح أمس:

«عثرت طواقمنا على جثامين 10 قتلى بالإضافة إلى العديد من الجرحى في منزل عائلة بركة والمنازل المحيطة به، والتي استهدفتها القوات الإسرائيلية في بني سهيلا بشرق خان يونس».

كما أفاد الدفاع المدني، بمقتل 14 شخصاً آخرين على الأقل في غارات إسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، من بينها غارتان على الأقل أصابتا خياماً تؤوي نازحين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام بجباليا، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة آخرين.

تفجير نفق

إلى ذلك، أعلنت حركة حماس، عن تفجير عين نفق بعدة عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن عناصرها استدرجوا عصر الأربعاء الماضي، قوة إسرائيلية إلى نفق مفخخ قرب عين وفجروه بعدة عبوات ناسفة فور دخول عدد من الجنود إليه، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة الإسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

وأوضحت الحركة أن عناصرها فجروا أيضاً ثلاث عبوات شديدة الانفجار في جرافتين إسرائيليتين من نوع «دي 9» في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

كما استهدفت «حماس»، ثلاث جرافات عسكرية إسرائيلية من نوع «دي 9» وعبوة شواظ وعبوة برميلية في منطقة قيزان النجار. كما دعت «حماس»، المجتمع الدولي، الجمعة إلى ممارسة ضغوط لإنهاء الحصار الإسرائيلي الكامل على القطاع.

قتلى في الضفة

على صعيد متصل، قال مسؤولون فلسطينيون، أمس، إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت وزارة الصحة في رام الله، أن شابين يبلغان 17و19 عاماً قتلا بالقرب من بلدة أوصرين جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن اثنين من الأشخاص الثلاثة، الذين قيل إنهم قاموا بالرشق بالحجارة، تم تصفيتهم، بينما أصيب الشخص الثالث بجروح. ووفقاً لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن الشخص الثالث، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، أصيب بطلق ناري في الركبة.