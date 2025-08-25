الأونروا: غزة تعيش الجحيم بجميع أشكاله

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، أمس، أن سكان قطاع غزة يعيشون الجحيم بجميع أشكاله.

وكتب في منشور عبر منصة «إكس»: «حان الوقت لإسرائيل أن تتوقف عن ترويج رواية مغايرة، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون قيود».

ويوم الجمعة، حذرت أكبر مبادرة معنية بأزمات الغذاء في العالم من تفاقم المجاعة في مدينة غزة، مشيرة إلى أنها سوف تنتشر في القطاع في حالة عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات.

وقالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن الأطفال الفلسطينيين يواجهون مجاعة مروعة، ويقضون شهوراً دون طعام كافٍ، ولا يملكون طاقة حتى للبكاء.

وأكدت أن نحو 28 طفلاً في غزة، يقتلون يومياً منذ بداية الصراع.

ورغم المجاعة بدأت أربعة ألوية تابعة للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مناطق محيطة بمدينة غزة.

كما شرع الجيش في أعمال هندسية لتجهيز مناطق جنوب المدينة لتهجير سكانها.

