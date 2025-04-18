ضوء بعيد في نفق حرب غزة

تلوح في الأفق بوادر أمل في وضع نهاية للحرب على غزة، في ظل إعلان حركة «حماس» قرب الانتهاء من مشاوراتها بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وفي حين اتهمت قطر إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق الهدنة، أسفرت غارات عن سقوط عشرات القتلى في خيام تؤوي نازحين في القطاع.

وأكد مصدران فلسطينيان مطلعان أن مشاورات حركة «حماس» حول المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار تقترب من الانتهاء. وقال المصدران إنه سيتم إرسال الرد للوسطاء فور الانتهاء، والتوقعات بانتهاء المشاورات قريباً، وليس من المستبعد أن تنتهي في غضون ساعات.

إلى ذلك، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: إن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة في غزة، مضيفاً خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو: «توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر، ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق. وسنسعى لتقريب وجهات النظر إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني».

بدوره، أشاد بوتين بجهود قطر الجادة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفاً سقوط القتلى في هذا النزاع بأنه مأساة. وقال: «لا يمكن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد إلا على أساس قرار الأمم المتحدة، وقبل كل شيء، على أساس إقامة دولتين».

قتلى غارات

ميدانياً، أسفرت سلسلة غارات إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في غزة عن سقوط 38 قتيلاً بينهم أطفال، وفق ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل: «نقل 16 قتيلاً على الأقل معظمهم من النساء والأطفال، و23 مصاباً في استهداف بصاروخين من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس»، مضيفاً:

«نُقل قتيلان هما طفل ووالده، و13 مصاباً إثر استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أبراج طيبة قرب منطقة المواصي غرب خان يونس». ووفق بصل، قتل 7 أشخاص في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، عندما استهدفت غارة خياماً.

وأفاد الدفاع المدني بمقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، و13 إصابة جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي قصف لاحق، أكد الدفاع المدني نقل 3 قتلى في قصف إسرائيلي على مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تؤوي نازحين في مخيم جباليا. وفي بيان محدث، قال الدفاع المدني إن حصيلة قتلى القصف على المدرسة ارتفعت إلى 6. وفي منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، قال الدفاع المدني إنه نقل قتيلين جراء قصف مدفعي إسرائيلي.

تضاعف معاناة

على صعيد متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ضاعفت من معاناة مرضى الهيموفيليا. وقالت الوزارة، في بيان، إنه مع مرور أكثر من عام ونصف على الحرب التي يشهدها قطاع غزة، لا تزال تداعياتها تؤثر في آلاف المرضى من أبناء الشعب الفلسطيني، بمن فيهم مرضى الهيموفيليا الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الأزمة، تتضاعف الحاجة إلى توفير الأدوية والعلاجات الضرورية لضمان حياة كريمة لهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بأمان.