هدنة غزة.. رد فلسطيني على مقترح إسرائيلي خلال ساعات

توقع قيادي في حركة حماس أن تسلم الحركة للوسطاء في مصر وقطر، ردها خلال الساعات المقبلة، على المقترح الجديد حول وقف إطلاق النار، في ظل تزايد الأوساط الإسرائيلية التي تطالب بوقف الحرب لإعادة الأسرى.

وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «على الأغلب سوف ترسل حماس الرد للوسطاء خلال الـ 48 ساعة القادمة»، موضحاً أن «مشاورات معمقة وبمسؤولية وطنية عالية لا تزال مستمرة ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحد». وقال عضو المكتب السياسي في حماس سهيل الهندي، في تصريح صحافي، إن الحركة سوف ترد على المقترح «فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية وبعد انتهاء المشاورات مع قادة الفصائل».

وأضاف أن «العودة للاتفاق الموقع (في 17 يناير) واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني هو المدخل الحقيقي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وليس التصعيد العسكري».

وقال قيادي ثان في الحركة «ليس لدى حماس أي مشكلة في أعداد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، الحركة مستعدة للإفراج عن كافة الأسرى... لكنها لن تقبل بأي عرض إلا إذا تحقق وقف شامل ودائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات».

جدول زمني

وذكر مصدر مطلع أن المقترح الإسرائيلي يتضمن «إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في الأسبوع الأول».

وينص على أن تفرج حماس في اليوم الأول عن الأسير الذي يحمل الجنسية الأمريكية ألكسندر عيدان «كبادرة حسن نوايا». (وفي وقت لاحق أمس، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس فقدان الاتصال مع المجموعة التي تحتجز عيدان).

وحسب المقترح، في اليوم الثاني تطلق حماس سراح 5 أسرى أحياء وتفرج إسرائيل في المقابل عن 66 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالمؤبد و611 معتقلاً ممن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023. ويتضمن المقترح استئناف إسرائيل السماح بإدخال المساعدات. وفي اليوم الثالث تبدأ مفاوضات اليوم التالي لإدارة غزة وإعلان وقف إطلاق نار دائم. وفي اليوم السابع تفرج حماس عن 4 أسرى مقابل 54 معتقلاً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد و500 ممن اعتقلوا بعد اندلاع الحرب.

ويشمل المقترح وقفاً لإطلاق النار «لمدة لا تقل عن 45 يوماً».

معارضون للحرب

ووقّع أكثر من 200 عضو حالي وسابق في وحدة الكوماندوز النخبوية التابعة للبحرية الإسرائيلية، «شايتيت 13»، رسالة تطالب بالعودة الفورية لجميع الأسرى، حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب.

وجاء في رسالة وحدة الكوماندوز إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس: «نحن، المقاتلين (الحاليين) والقدامى في وحدة (شايتيت 13) التابعة للبحرية الإسرائيلية، ندعم رسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025». وأضافت الرسالة: «نطالب بالعودة الفورية للأسرى، حتى لو تكلّف ذلك وقفاً فورياً للقتال».

كما وقع نحو 350 كاتباً إسرائيلياً على رسالة تدعو إلى إنهاء الحرب المدمرة في غزة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أمس. ومن بين الموقعين على الرسالة، كتاب مشهورون، مثل ديفيد غروسمان وجوشوا سوبول وزيرويا شاليف.