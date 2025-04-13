الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في مدينة طولكرم ومخيميها

تواصل قوات الإسرائيلية عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ76 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني مستمر. ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية من الآليات والمدرعات إلى المدينة وقامت بعمليات تفتيش واسعة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات كما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمر 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.