هيئة دولية تعلن رسمياً اليوم عن حدوث مجاعة في غزة

أكدت مصادر أن الهيئة الدولية لرصد الجوع، المدعومة من الأمم المتحدة، ستعلن اليوم الجمعة حدوث مجاعة في قطاع غزة، في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الحرب قبل نحو 22 شهرًا.

ويستند الإعلان إلى نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الآلية العالمية المعتمدة لتقييم شدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويُذكر أن هذا التصنيف استخدم للإعلان عن المجاعة أربع مرات فقط منذ عام 2004، كان آخرها في السودان العام الماضي.

نصف مليون شخص يعيشون في ظل المجاعة

يشمل الإعلان مدينة غزة وثلاث بلدات مجاورة وعددًا من مخيمات اللاجئين، حيث يعيش نحو نصف مليون شخص في ظروف كارثية، تتسم بنقص الغذاء الحاد وسوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات، وفقًا لصحيفة "تلغراف".

يأتي الإعلان بعد تحذيرات سابقة من أن المجاعة وشيكة، لكن نقص البيانات الموثوقة منع الإعلان الرسمي.

المعايير المستوفاة لإعلان المجاعة

وكشفت إحاطة إعلامية اطلعت عليها الصحيفة الإنجليزية إلى أن المعايير الثلاثة التي تحدد المجاعة قد تم استيفاؤها:

20 % من الأسر تعاني نقصًا حادًا في الغذاء.

30 % من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد.

وفاة شخصين يوميًا لكل 10 آلاف شخص بسبب الجوع.

ويتوقع أن تمتد الأزمة إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر، بينما يعيش أكثر من 1.07 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

ومن المرجح أن يثير الإعلان الرسمي غضب الحكومة الإسرائيلية، التي كانت تنفي وجود مجاعة في القطاع، في وقت يستمر فيه الهجوم العسكري على مدينة غزة.

ويعكس هذا الإعلان حجم الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع، والتي قد تتفاقم بسرعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الغذاء والمساعدات الأساسية للسكان المحاصرين.

من جهتا حثت الأمم المتحدة، قادة العالم على الدفع بإتجاه احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين في قطاع غزة، واستخدام نفوذهم لضمان رفع القيود الإسرائيلية عن المساعدات الإنسانية، محذرة من تفاقم كارثة الجوع وسوء التغذية في القطاع.

وأكدت الأمم المتحدة، على لسان مسؤولة من مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة دانيالا غروس، انتشار اضطرابات نفسية بين أطفال غزة النازحين، وكشفت عن أن إمدادات حماية الأطفال والدعم النفسي ممنوعة من الدخول منذ مارس الماضي.

وذكرت أن تقارير منظمة اليونيسف أظهرت أن الشهر الماضي سجل أعلى عدد وفيات بين الأطفال بسبب سوء التغذية في القطاع "24 طفلا"، فيما يواجه نحو 320 ألف طفل تحت سن الخامسة خطر سوء التغذية الحاد.

ونددت الأمم المتحدة بقصف الجيش الإسرائيلي موقعا مؤقتا للنازحين يؤوي نحو 200 أسرة لاجئة بالقرب من منشأة تابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في دير البلح، على الرغم من مشاركة إحداثيات مواقع مباني الأمم المتحدة في غزة مع الأطراف المعنية، مشددة على ضرورة حماية جميع المواقع المدنية والعالمين في المجال الإنساني.

وجددت التأكيد على وجوب حماية المدنيين كافة بمن فيهم من اختاروا عدم النزوح أو غير القادرين على النزوح، مشددة على ضرورة التقيد بعدم إستهداف المرافق الإنسانية وغيرها من البنية الأساسية المدنية، أو استخدامها لمحاولة حماية أهداف عسكرية من الهجمات.

وأكدت المنظمة وشركاؤها استمرار جهودهم على الأرض لتقديم المساعدات المنقذة للحياة كلما وحيثما أمكن ذلك.