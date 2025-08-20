إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط تمهيداً لاحتلال مدينة غزة

أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي خطة السيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في العملية، حسبما أفادت الوزارة الأربعاء.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إنّ الوزير يسرائيل كاتس "أقر خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة" التي تعدّ الأكبر في القطاع الفلسطيني.

كذلك، "وافق (كاتس) على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة" ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي على "الاستعدادات الإنسانية لإجلاء" السكان من مدينة غزة.

وأعلنت إسرائيل في مطلع أغسطس أنّها تستعد للسيطرة على مدينة غزة وعلى مخيمات النازحين القريبة، بهدف معلن هو هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو اعتماد الخطة الجديدة للسيطرة على غزة، بعدما وافقت عليها الحكومة الأمنية المصغّرة.

وأكد نتنياهو أن هذا القرار خطوة حاسمة نحو إخضاع حركة حماس وإنهاء وجودها المسلح، حسب قوله.

وأشار حينها إلى أن حكومته أصدرت تعليمات واضحة للجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لحماس، وعلى رأسها مدينة غزة"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الجارية ستنتهي بفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع.

وأوضح نتنياهو أن نموذج الحكم المدني الجديد في غزة لن يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية، مؤكدا: "شروط حماس من أجل التوصل لاتفاق هي شروط استسلام لنا، ولن نقبل بها بأي حال".