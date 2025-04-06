معظمهم نساء وأطفال.. 44 قتيلا في غارات إسرائيلية على غزة

قال مسؤولو الصحة في غزة إن الضربات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، اليوم الأحد، بينما توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب لمناقشة الحرب.

وكانت إسرائيل قد أنهت الشهر الماضي وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" واستأنفت هجومها الجوي والبري، ونفذت موجات من الغارات واستولت على أراض للضغط على الحركة لقبول اتفاق هدنة جديد والإفراج عن الرهائن المتبقين. كما منعت إدخال الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية لأكثر من شهر إلى هذا الإقليم الساحلي الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارج.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إن "المخزونات على وشك النفاد والوضع يزداد يأسا".

وأسفرت الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي وقعت ليل السبت/الأحد عن استهداف خيمة ومنزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل خمسة رجال، وخمس نساء، وخمسة أطفال، بحسب مستشفى ناصر الذي استقبل الجثث.