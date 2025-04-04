غارات إسرائيلية تقتل 17 شخصاً في غزة والقوات البرية تدخل شمال القطاع

قتلت الغارات الإسرائيلية أكثر من 12 شخصا في قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، توسيع عمليته البرية لتكثيف الهجوم ضد حماس.

وقتل 17 شخصا على الأقل وبعضهم من نفس الأسرة، بعد غارة جوية ضربت مدينة خان يونس بجنوب القطاع، بحسب الطاقم الطبي بالمستشفى. وبعد ساعات لاحقة، مازال الناس يبحثون بين الأنقاض عن ناجين، بحسب وكالة أسوشيتد برس(أب).

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ، صباح اليوم، توسيع عمليته البرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قائلا إن قواته بدأت العمل في المنطقة خلال الساعات الماضية "بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وقال شهود عيان إن أرتالا من الدبابات والآليات العسكرية تقدمت فعليا شرق حي الشجاعية وسط حركة نزوح السكان إلى وسط وغرب مدينة غزة.

وشهدت أجزاء من الحي موجة نزوح واسعة، أمس الخميس بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان الحي والأحياء المجاورة، تطالبهم بإخلاء المنطقة على الفور.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان إن الجيش بصدد العمل بقوة شديدة في مناطقكم . من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء هذه المناطق فورا والانتقال إلى مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة.

وأجبرت هذه التحذيرات آلاف العائلات على الخروج في مسيرة نزوح جديدة، وسط مشاهد تكررت في أنحاء قطاع غزة.