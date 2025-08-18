الأونروا ترفض المشاركة بتهجير فلسطينيي غزة

أقر الجيش الإسرائيلي، أمس، خطة المرحلة التالية للحرب على قطاع غزة، مؤكداً التركيز على مدينة غزة، وهي الخطة التي تستهدف تهجير السكان إلى جنوب القطاع وسط مخاوف من تهجيرهم للخارج.

وقال رئيس الأركان إيال زامير إن المعركة الحالية ليست حدثاً موضعياً، بل هي حلقة أخرى في خطة طويلة الأمد ومدروسة.

وأضاف خلال جولة في القطاع أن الجيش سيواصل تعميق ضرباته في مدينة غزة.

وتمهيداً لاجتياح غزة وتهجير السكان أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بإدخال خيام للنازحين من الشمال إلى الجنوب بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية، لكن وكالة «الأونروا» قالت إنها لن تشارك في أي مشروع يهدف إلى إجبار سكان غزة على النزوح داخل القطاع أو تهجيرهم للخارج، مضيفة أن الخطط الإسرائيلية لا تستهدف فقط نقل الفلسطينيين داخل القطاع، بل تهجيرهم.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الدعوات لإنهاء الحرب من دون القضاء على حركة حماس.

