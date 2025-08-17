إسرائيل تبدأ تهجير مليون فلسطيني تمهيداً لاجتياح غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه سيبدأ تهجير سكان قطاع غزة إلى جنوبي القطاع، مع استمرار عملياته العسكرية حول مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني، حيث أجبر 90 ألفاً على الأقل على مغادرة منازلهم قبل أن يدمرها.

وقال متحدث باسم الجيش إن إسرائيل ستستأنف بدءاً من اليوم الأحد إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى القطاع في إطار التحضيرات لتهجير الفلسطينيين جنوباً.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أمرت جيشها بالاستعداد لاجتياح مدينة غزة، حيث من المتوقع أن يطلب منهم التوجه جنوباً. ومن المقرر أن يصادق الجيش اليوم على خطة توسيع الحرب واحتلال كامل مدينة غزة، علماً أن القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 75 % من القطاع.

وتمهيداً لاجتياح غزة يقوم الجيش الإسرائيلي منذ ستة أيام بتدمير حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وتسويته بالأرض، مدمراً نحو 400 منزل عبر تفجيرها بروبوتات مفخخة وقصفها بالطائرات الحربية، وفقاً لبيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي، أمس، قال فيه إن إسرائيل تستخدم الطائرات المسيّرة لحصار المربعات السكنية في الحي وإجبار السكان على المغادرة تحت تهديد السلاح، فيما تتقدم آلياتها العسكرية إلى عمق الحي تحت غطاء ناري، ما دفع 90 ألف فلسطيني إلى النزوح.

وطالب المرصد جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية في القطاع.

