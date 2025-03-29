مصير مجهول لتسعة أفراد من طاقم الهلال الأحمر في غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني السبت إن مصير تسعة من أفراد طواقمها في قطاع غزة ما زال مجهولا، بعد نحو أسبوع على تعرّض سيارات إسعاف لنيران قوات إسرائيلية.

وأقر الجيش الإسرائيلي "السبت" بإطلاق النار على سيارات إسعاف في قطاع غزة بعد أن اعتبرها "مشبوهة"، فيما نددت حماس بـ"جريمة حرب" أودت بمسعف وفقدان 14 آخرين.

وقع إطلاق النار "الأحد" في حي تل السلطان غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث عادت القوات الإسرائيلية إلى الهجوم في 20 مارس بعد يومين من استئناف الجيش للقصف الجوي على القطاع الصغير بعد هدنة استمرت قرابة شهرين.

واتّهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني السلطات الإسرائيلية بأنها تتعمّد تعطيل عمليات البحث عن الطواقم المفقودة.

وجاء في بيان للجمعية أن "مصير 9 من طواقمنا مجهول لليوم السابع على التوالي عقب حصارهم واستهدافهم من قوات الاحتلال في رفح".

وتابع البيان "ندين تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم".

ولفتت الجمعية إلى أن "أن المعلومات الأولية من الطاقم لحظة وقوع الحدث أكدت تعرضهم لإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال، ما أدى الى إصابة عدد منهم".

وجاء في بيان للجيش انه "بعد دقائق قليلة" من قيام الجنود "بالقضاء على عدد من إرهابيي حماس" من خلال فتح النار على مركباتهم، "تحركت مركبات أخرى بشكل مثير للريبة نحو الجنود".

وأضاف أن "الجنود ردوا بإطلاق النار على المركبات المشبوهة، ما أدى إلى مقتل عدد من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي"، من دون أن يذكر أي إطلاق نار من هذه المركبات على الجنود.

وتابع الجيش أن "التحقيق الأولي أثبت أن بعض المركبات المشبوهة كانت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء"، مستنكرا "الاستخدام المتكرر من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لسيارات الإسعاف لأغراض إرهابية".

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة صباح الاثنين في بيان أنه لم يتلق أي رد من فريق مكون من ستة منقذين من تل السلطان تم إرسالهم بشكل عاجل في اليوم السابق بعد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في أعقاب تقدم القوات الإسرائيلية.

وقال الدفاع المدني الجمعة إنه عثر على جثة قائد الفريق والسيارات "وقد زالت معالمها بعد أن أصبحت عبارة عن كومة من الحديد".

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر إنها لم تتلق منذ "الأحد" أي اتصال من فريقها المكون من تسعة عناصر.