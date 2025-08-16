سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في حي الرمال بمدينة غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة من طراز سكاي لارك 3 هبطت اضطراريا في حي الرمال بمدينة غزة إثر عطل فني.

كانت قناة ( كان نيوز) قد ذكرت في بادئ الأمر أن الطائرة المسيرة سقطت بينما كان الجيش يقوم بأنشطة عملياتية داخل المدينة، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استبعاد المخاوف من تسرب معلومات استخباراتية بسبب خلل في الطائرة المسيرة.

وتزن الطائرة سكاي لارك، التي طورتها شركة الدفاع الإسرائيلية البيت سيستمز ، 40 كجم. ويمكنها التحليق لمدة ست ساعات على ارتفاع يصل إلى 15ألف قدم ، بمدى يصل إلى 100 كيلومتر،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت بعد هبوط الطائرة المسيرة سكان غزة المحليين وهم يتفقدون الطائرة المسيرة قبل نقلها إلى مكان غير معلوم.

كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أن طائرة مسيرة نوع سكاي رايد قامت بهبوط اضطراري بعد عطل فني".بحسب صحيفة يديعوت احرونوت في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وأمس الجمعة ، بدأ جنود من الجيش الإسرائيلي من الفرقة 99، عملياتهم في منطقة الزيتون الواقعة على مشارف مدينة غزة، استعدادا لخطط احتلال المدينة كجزء من استراتيجية إسرائيلية جديدة في قطاع غزة.