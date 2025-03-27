تظاهرات في غزة تطالب حماس بالتنحي

أفاد شهود عيان بأن متظاهرين في مواقع عدة في قطاع غزة، أمس، رددوا لليوم الثاني هتافات تدعو حركة حماس للتنحي عن حكم قطاع غزة، ورفعوا شعارات مناهضة للحركة، بعد أكثر من أسبوع من استئناف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية.

وشارك مئات الأشخاص في تظاهرة في مدينة غزة، ومئات آخرون في تظاهرة مماثلة في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب على إحداها «حماس لا تمثلنا». وساروا في الشوارع وسط الدمار وهم يرددون هتافات مناهضة لحماس، ومنها «الشعب يريد إسقاط حماس» و«حماس برا برا». وقال أحد المتظاهرين إنه يشارك في التظاهرة في بلدة بيت لاهيا «ضد حماس وضد الحرب والتدمير والقتل وضد غلاء الأسعار وضد حرماننا من الطعام والشراب».

ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة في بيان الفلسطينيين إلى «اليقظة والحذر والانتباه من كل محاولة لحرف مسار حراككم الجماهيري الغاضب واستغلال معاناتكم ووجعكم لتهديد التماسك الوطني».

وأشارت إلى أن «الاحتلال يتربص بنا ويسعى للكيد بشعبنا وتصدير أزماته إلينا والدفع بكرة اللهب لساحتنا الداخلية». وأضاف البيان «الحذر الحذر لقطع الطريق على كل المتربصين».