"أطباء بلا حدود": إسرائيل تحظر الوصول للمياه في قطاع غزة

أعلنت "منظمة أطباء بلا حدود" اليوم أن إسرائيل تحظر فعليا الوصول إلى المياه في قطاع غزة عبر قطع الكهرباء والوقود ودعت إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.

وقالت بولا نافارو منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى المنظمة في بيان لها إن معاناة فلسطينيي غزة تتفاقم بسبب "أزمة الميا فالعديد منهم يضطرون إلى شرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تماما.

من جانبها، أشارت كيارا لودي منسقة الفريق الطبي لدى المنظمة بغزة إلى أن الأمراض الجلدية التي يعاني منها أطفال غزة "نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها".

وأرجعت لودي إصابة الأطفال الفلسطينيين بالأمراض الجلدية إلى "عدم قدرتهم على الاستحمام" لعدم توفر المياه وحذرت من أن نفاد الوقود في القطاع من شأنه أن يتسبب بـ"انهيار نظام المياه بشكل كامل".

وتواصل سلطات الاحتلال منع دخول الوقود ضمن حصارها المشدد وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 مارس الجاري.

وجددت المنظمة دعوتها إسرائيل إلى رفع حصارها "اللاإنساني المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال".