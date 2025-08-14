أنقرة ودمشق ترفضان تدخل إسرائيل في سوريا

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني أمس، في أنقرة، إسرائيل من مغبة إثارة الفوضى في سوريا. وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري «بعض الأطراف منزعجة من التطورات الإيجابية في سوريا».

وحذر قائلاً «إن الأحداث التي بدأت في اللاذقية والتحركات التي تلتها في السويداء والدور المزعزع للاستقرار لوحدات حماية الشعب الكردية غير المنسجمة مع النظام، تُظهر أنه سيكون من الصعب للغاية استمرار هذا الفصل الإيجابي في سوريا على النحو المنشود». وأكد «من واجبنا اتخاذ التدابير اللازمة والتعاون، مع السعي لحل هذه المشاكل بأكثر الطرق سلمية».

وأضاف «يبدو أن ظهور الفوضى في سوريا أصبح بمثابة معيار أساسي لما تعتبره إسرائيل أمنها القومي». وأعرب الوزير السوري عن قلقه إزاء «تحديات جديدة لا تقل خطورة عن تلك التي واجهتها سوريا خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها التهديدات الإسرائيلية المتكررة».

كما حذّر الشيباني من «تدخلات أجنبية متعددة، مباشرة وغير مباشرة، تهدف إلى إضعاف الدولة وخلق انقسامات فعلية هشة» مؤكداً أن «هذه التدخلات تدفع بالبلاد نحو صراعات طائفية وإقليمية»، من دون الخوض في التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري الدفاع التركي والسوري وقعا أمس، مذكرة تفاهم بشأن التدريب والمشورة العسكرية بعد محادثات في أنقرة. وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق تعاون عسكري شامل منذ شهور، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر.