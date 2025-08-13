رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوافق على خطة احتلال غزة





أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن رئيس الأركان إيال زامير صادق الأربعاء على "الفكرة المركزية" لخطة احتلال غزة، وذلك خلال اجتماع بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة وقادة من الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) وأجهزة أخرى.

واشار البيان "خلال النقاش، عُرضت إنجازات جيش الدفاع حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في منطقة الزيتون الذي بدأ يوم أمس. كما عُرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".

وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أقرّت الأسبوع الماضي خطة للسيطرة على مدينة غزة والمرحلة المقبلة من الحرب في القطاع الفلسطيني.