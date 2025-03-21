مسؤول دولي: الإمدادات الطبية في غزة آخذة فى النفاد

قال توماسو ديلا لونغا المتحدث باسم الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الاحمر إن الإمدادات الطبية فى قطاع غزة آخذة فى النفاد فيما تكتظ الممرات بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج أو ينتظرون معرفة مصير أقاربهم في وقت يعاني الأطباء من الإنهاك .

وأضاف لونغا فى مؤتمر صحفى اليوم فى جنيف أن فرق الهلال الأحمر الفلسطينى على الأرض فى غزة مع استمرار القصف..تلقت خلال الثمان والأربعين ساعة الماضية مئات البلاغات في جميع أنحاء القطاع تراوحت بين البحث عن مفقودين ومحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة حيث يساهم المتطوعون والموظفون من الاتحاد الدولى في انتشال جثث المفقودين في رفح ومحيطها .