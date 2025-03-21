وزير الدفاع الإسرائيلي يلوحِّ بضم غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه أمر الجيش بـ"السيطرة" على مساحات إضافية في قطاع غزة، محذّراً من احتمال ضمّها ما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن.

وقال كاتس في بيان: "لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة... كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل"، مهدداً بـ"الاحتلال الدائم... للمناطق العازلة" داخل القطاع الفلسطيني.

وهذه "المناطق الأمنية" التي تحدث عنها كاتس هي إشارة الى إقامة "حزام أمني" تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون خصوصاً في شمال قطاع غزة، لإنشاء منطقة عازلة تفصله عن البلدات المجاورة في جنوب إسرائيل.

وأضاف كاتس: "سنكثّف القتال بضربات جوية وبحرية وبرية، وسنوسع العملية البرية حتى إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس، باستخدام كل وسائل الضغط العسكري والمدني، بما في ذلك نقل سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب للتهجير الطوعي لسكان غزة".