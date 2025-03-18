تعليق الدوام في مدارس غزة حتى إشعار آخر

علقت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الدوام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، "بسبب الانتهاك المستمر للهدنة من الاحتلال الإسرائيلي".

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "جاء قرار وزارة التعليم نظرًا للظروف الأمنية الصعبة؛ وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين في ظل القصف المكثف على قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 326 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على قطاع غزة.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.